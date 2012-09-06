Завтра в Украине ожидается дождливая погода

Завтра, 7 сентября, по всей территории Украины пройдут кратковременные грозовые дожди, только ночью в западных областях, а днем на Правобережье без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с. Во всех областях Украины, кроме западных и северных, возможны порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 19°, на западе местами 6-8°; днем 16-21°, в южной части 22-26°.

В Киевской области ночью пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 16-21°. В г. Киеве температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

6 сентября температура воды в Черном и Азовском морях составила 19-23°, в Днепре возле Киева 19°.