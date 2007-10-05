На Крещатике состоится пеший поход против рака

Завтра на Крещатике в Киеве состоится пеший поход с целью привлечения внимания к заболеваемости раком молочной железы.

Как сообщили УНИАН в Шевченковской районной государственной администрации столицы, под эгидой которой будет проведена акция «Один день пешком против рака молочной железы», начнется акция в 10.00 и продлится до 15.00. Проводится мероприятие в рамках Международной программы «Эйвон» против рака молочной железы».

Предусмотрено, что поддержать участников пешего похода придут Виталий БОРИСЮК, Ольга СУМСКАЯ, Екатерина СЕРЕБРЯНСКАЯ, Анжелика РУДНИЦКАЯ, Екатерина ВИНОГРАДОВА, Влада ЛИТОВЧЕНКО и другие. Председатель района Виктор ПИЛИПИШИН также примет участие в акции с целью привлечения максимального внимания к проблеме.

Закончится мероприятие концертом звезд украинской эстрады.

Справка УНИАН. Международная программа «Эйвон» против рака молочной железы» начата в 1992 году в Великобритании. Сейчас она действует в 50 странах. В рамках программы представителями «Эйвон» в разных странах собрано более 500 миллионов долларов для преодоления проблемы рака молочной железы. Эту программу поддерживают на государственном уровне президенты государств, коронованные особы, медицинские круги, известные люди, коммерческие и неправительственные общественные организации мира.

Согласно последним данным, заболеваемость раком молочной железы в нашей стране достигает более 50 больных 100 тыс. населения. Ежегодно в мире регистрируется более 1 миллиона случаев рака молочной железы. Это самая частая форма злокачественных опухолей у женщин, что составляет около 19% от всех злокачественных опухолей. Вероятность возникновения рака растет с возрастом прямо пропорционально, приблизительно 4% больных составляют женщины младше 30 лет. Самая большая смертность наблюдается в возрасте 40-50 лет.