Народная медицина может убивать

Британские медики на днях опубликовали свое исследование, которое способно в корне перевернуть наши представления о народной медицине. Оказывается, лекарственные травы, которые многие люди считают панацеей от всех бед, приносят больше вреда, чем пользы. При этом речь идет вовсе не о частных случаях непереносимости

С каждым годом народная медицина становится все более популярной. Ее поклонники убеждены: если в Индии и Китае подобным образом лечились еще с незапамятных времен, то и нам, современным людям, такие лекарства не повредят. Поэтому всевозможные центры и кабинеты специалистов по травам множатся, как грибы после дождя.

Та или иная комбинация трав способна вылечить практически любую хворь, считают адепты нетрадиционной медицины. Однако доктор Питер Кантер и профессор Эдвард Эрнст из Университета Эксетера утверждают, что это не так, и подобная терапия может принести несоизмеримо больше вреда, чем пользы.

Коллеги едины во мнении о том, что страждущие чаще всего становятся жертвами мошенников: измученные хроническими болезнями люди цепляются за самые невероятные обещания и становятся легкой добычей шарлатанов.

Главная опасность использования лекарственных трав заключается в том, что районы, где их собирают, сильно загрязнены. Как известно, растения накапливают в себе все вредные выбросы и химические удобрения, принося в итоге пациенту не облегчение, а страдания.

В ходе своей работы ученые ознакомились с результатами более чем тысячи исследований, посвященных лекарственным травам. Большинство врачей признали, что эффект от использования отвара из трав и плацебо был практически одинаковым. В отдельных случаях при приеме плацебо улучшение наступало даже быстрее, чем при лечении травами.

Помимо того, что растения накапливают в себе вредные соединения, они и сами по себе далеко не всегда безопасны. Неправильная дозировка может нанести серьезный вред здоровью. Так, например, любители чая с мятой в один прекрасный день обнаруживают у себя растройство эрекции, а передозировка ромашки способна вызвать нарушения менструального цикла у женщин. Сок подорожника обладает способностью сгущать кровь, поэтому для людей с заболеваниями сердца он может в буквальном смысле оказаться губительным. А столь любимая многими крапива через два дня после сбора начинает вырабатывать токсические соединения.

Понятно, что данные, которые ученые пока еще нигде не опубликовали, не обрадуют производителей средств народной медицины. Рынок лекарственных трав в Англии составляет порядка $4 млн, и так просто сдавать свои позиции акулы этого бизнеса явно не собираются.

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