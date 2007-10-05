Мода плохо сказывается на здоровье женщин

В это сложно поверить, но у многих модниц часто возникают настоящие проблемы со здоровьем именно из-за одежды - проблемы с потоотделением и кровообращением, раздражение и кожи и аллергия, инфекции и другие болезненные проявления.

Это подтвердило исследование итальянского Института естественного здоровья в Милане. В исследовании приняли участие 986 женщин в возрасте от 20 до 55 лет. Результаты оказались неутешительными, и ученые забили настоящую тревогу. 8 из 10 итальянок так или иначе страдают из-за моды, а иногда даже физически плохо себя чувствуют из-за какой-либо одежды.

Данные опроса оказались весьма внушающими: 82% женщин согласились, что очень часто плохо себя чувствуют именно из-за одежды, которая на них надета.62% из них имеют проблемы с кровообращением, 59% страдают излишней потливостью, 43% имеют проблемы с кожей, 39% мучаются мозолями на ногах. Среди других недомоганий - отечность ног (21%), боль в спине (18%).

Каковы же основные причины этого дискомфорта? Естественно, погоня за модой. 28% женщин носят одежду слишком маленького размера, чтобы казаться худее. 26% часто надевают слишком неудобную обувь. 15% женщин также жалуются на синтетические ткани, неудобное нижнее белье (12%) и тяжелые сумки (8%).

В список вещей-"убийц" ученые занесли также бюстгальтеры с железными косточками (72%), обувь на высоком каблуке (65%), слишком узкие джинсы, особенно модные в последнее время (61%), короткие кофты, не закрывающие пупок (52%), большие сережки, оттягивающие уши (32%), обтягивающие синтетические колготки (28%).

Во все века женщины страдали из-за моды, которая порой бывает слишком жестока. Вспомнить хотя бы корсеты, которые вызывали обмороки или огромные напудренные парики, в которых даже заводились насекомые. В наше время модные тенденции ведут к упрощению и комфорту в одежде. Остается только надеяться, что в ближайшее время придет мода на естественность и натуральность.

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