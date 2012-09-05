Погода на завтра

Завтра в западных, днем и в северных и большинстве центральных областей Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, при грозах кое-где шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, днем в западной части северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 19°, в восточных областях кое-где 6-9° тепла; днем 21-26°, на юге до 29°, в западных областях 17-22°.

В Киевской области в четверг ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-24°, в районе Черноморского 18°, в Днепре возле Киева 19°.