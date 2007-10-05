Amnesty International выступает против летальных инъекций

Врачи и медсестры не должны принимать участие в заказанных правительством казнях – это нарушение этики медицинского работника, заявил вчера в своем новом отчете Amnesty International.

Отчет «Казнь с помощью летальной инъекции – 25 лет отравлений» рассматривает проблему законодательных и этических сторон использования химических препаратов для выполнения смертного наказания в разных странах мира.

«Будущих медиков учат работать ради благополучия и здоровья пациентов, а совсем не для того, чтобы они казнили людей по заказу правительства. Самый простой способ развязать дилемму, которая появляется, когда врач или медсестра, которые давали клятву Гиппократа, убивают человека, вводя ей смертельную инъекцию, - это запретить само смертное наказание», – говорит Джим ВЕЛШ, координатор программы Amnesty International «Здоровья и права человека».

За период с 1982 года по меньшей мере тысяча людей казнено с помощью инъекций: 3 - в Гватемале, 4 - в Таиланде, 7 - на Филиппинах, более чем 900 в США и вероятно несколько тысяч в Китае (эта страна не сообщает количество казненных лиц).

Для проведения инъекционной казни обычно используют три химических соединения – тиопентал натрия, чтобы человек потерял сознание, панкуроний бромид, чтобы парализовать мышцы, и хлорид калия для остановки сердца.

Врачи неоднократно заявляли о том, что ошибки в объеме раствора приводят к страданиям осужденным. Недостаточное количество введенного тиопентал натрия приводит к тому, что его действие прекращается еще до остановки сердца и человек чувствует мощнейшую боль, когда вводится другой препарат и останавливается сердце. Однако из-за паралича мышц не может сообщить об этой боли.

Именно из-за этого ветеринарные врачи не применяют данные химические растворы для анестезии животных. Однако в американском штате Техас те соединения, которые запрещено применять дна животных из-за того, что они могут вызывать значительную боль, постоянно используют для выполнения смертного наказания, - сообщает Amnesty International.

«Применение летальных инъекций не решает неотъемлемых проблем самого смертного наказания, - говорит Джим ВЕЛШ. - Правительства ставят врачей и медперсонала в невозможное положение, вынуждая их выполнять действия, которые противоречат этическому кодексу врача».

Amnesty International обратилась к мировым лидерам с призывом отказаться от применения смертного наказания, первым шагом станет введение моратория на применение смертного наказания, которое может быть проголосовано на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.