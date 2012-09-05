Достаточно ли в аптеках средств против гриппа?

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству здравоохранения проверить наличие в аптеках достаточного количества препаратов и профилактических средств против гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Мы не будем гонять по миру аврально, разыскивая препараты, а затем торжественно встречать гуманитарную помощь в аэропорту, как это было в 2009 году», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в стране должны быть достаточные запасы антивирусных препаратов, и эти запасы должны своевременно пополняться.