ВОЗ: К 2030 году больных раком в мире станет втрое больше

К 2030 году число вновь диагностированных онкологических заболеваний в мире увеличится более чем в два раза. Общее же число больных раком возрастет в три раза, в основном за счет развивающихся стран. Об этом заявил директор Международного агентства ВОЗ по изучению рака Питер Бойль.

В 2000 году, по приблизительным подсчетам ВОЗ, во всем мире рак был диагностирован у 11 миллионов человек, от онкологических заболеваний умерли 7 миллионов, общее же число больных достигало 25 миллионов человек. К 2030 году число новых диагнозов может возрасти до 27 миллионов, а число живущих с раком пациентов достигнет 75 миллионов.

По словам Бойля, основными причинами прогнозируемого роста заболеваемости являются увеличение общей численности населения, рост средней продолжительности жизни, и, одновременно, отсутствие доступа качественной медицинской помощи для значительной части населения.

Еще одной причиной распространения онкологических заболеваний, по мнению представителя ВОЗ, является экспорт в страны третьего мира таких сомнительных достижений цивилизации, как алкоголизм и курение.

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