Состоится Всеукраинская акция ”Объединимся ради здоровья”
Цель акции - профилактика негативных явлений
5-7 октября 2007 года в г. Каховка (Херсонская область) состоится Всеукраинская акция "Объединимся ради здоровья".
Цель акции - профилактика негативных явлений в молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни путем привлечения молодежи к культурологическим, просветительским и спортивным мероприятиям.
В рамках акции запланировано:
- "круглый стол" представителей управлений регионов с активистами молодежного движения;
- тематические пресс-конференции при участии участников и организаторов акции с представителями средств массовой информации;
- спортивные соревнования и показательные выступления спортсменов г. Каховки "Спортсмены против наркомании и СПИДа";
- молодежный форум "Мы за здоровую жизнь";
- гала-концерты для молодежи.