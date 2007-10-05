5-7 октября 2007 года в г. Каховка (Херсонская область) состоится Всеукраинская акция "Объединимся ради здоровья".

Цель акции - профилактика негативных явлений в молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни путем привлечения молодежи к культурологическим, просветительским и спортивным мероприятиям.

В рамках акции запланировано:

- "круглый стол" представителей управлений регионов с активистами молодежного движения;

- тематические пресс-конференции при участии участников и организаторов акции с представителями средств массовой информации;

- спортивные соревнования и показательные выступления спортсменов г. Каховки "Спортсмены против наркомании и СПИДа";

- молодежный форум "Мы за здоровую жизнь";

- гала-концерты для молодежи.

Міністерство України у справах сiм`ї, молоді та спорту