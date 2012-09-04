Роспотребнадзор аккредитовал пять украинских лабораторий

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) аккредитовала пять украинских лабораторий для проведения исследований молочной продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что проведена документарная оценка аккредитованных украинских лабораторий: Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя (Киев), Научно-исследовательский центр испытаний продукции ГП «Укрметртестстандарт» (Киев), Центр испытаний пищевой продукции и продовольственного сырья ГП «Черкассыстандартметрология» (Черкассы), Региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины в Полтавской области (Полтавская область), Государственный Научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы Государственного комитета ветеринарной медицины Украины (Киев).

Отмечается, что указанные лаборатории аккредитованы на проведение исследований молочной продукции и имеют достаточное приборное оснащение, квалифицированных специалистов. Эти лаборатории могут проводить исследования по оценке безопасности и фальсификации сыров. На первых этапах поставок в Российскую Федерацию украинских сыров будут проводиться сличительные испытания и оценка полученных результатов.

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что лаборатория Института продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины (Киев) не представила документы по аккредитации.