Магнитные бури в сентябре

В сентябре ожидается 10 магнитных бурь. Обрати внимание на свое самочувствие в такие дни:



Суббота, 8 сентября, с 14:00 до 16:00.



Понедельник, 10 сентября, с 15:00 до 17:00.



Среда, 12 сентября, с 18:00 до 19:00.



Воскресенье, 16 сентября, с 05:00 до 08:00.



Вторник, 18 сентября, с 14:0 до 17:00.



Четверг, 20 сентября, с 00:00 до 02:00.



Суббота, 22 сентября, с 17:00 до 19:00.



Воскресенье, 23 сентября, с10:00 до 12:00.



Четверг, 27 сентября, с 10:00 до12:00.

Воскресенье, 30 сентября, с 05:00 до 07:00.



Нужно отметить, что уменьшить нагрузку и выделить больше времени для отдыха специалисты рекомендуют 5, 14, 25 сентября. В эти дни большая вероятность появления ощущения слабости и упадка сил.

Напомним, чтобы облегчить свое состояние во время магнитных бурь, необходимо укреплять центральную, вегетативную нервную и сердечно-сосудистую систему. Кроме этого нужно исключить в эти дни употребление крепких алкогольных напитков, ограничится в курении, уменьшить физические нагрузки. Старайся не есть сладкого и жирного, поскольку во время магнитных бурь повышается уровень холестерина в крови. А людям, которые страдают от хронических болезней сердца, нужно держать под рукой свои лекарства, дабы можно было ими воспользоваться в любой момент.

Ивона