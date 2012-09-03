Завтра в Украине кратковременные дожди, грозы

Во вторник, 4 сентября, в Украине возможны кратковременные дожди, грозы, температура днем поднимется до 22-32° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра по Украине переменная облачность. Ночью на Волыни и Ривненской области, а днем в северных, большинстве восточных и центральных областей - кратковременный дождь, кое-где гроза; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем - 22-27°, в Закарпатье и юге Одесской области местами - 30-32°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 11-16°, днем - 22-27°.

По Киеву переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-16°, днем - 24-26°.

3 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в районе Черноморского - 14°, в Днепре возле Киева - 19°.