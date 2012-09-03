Украинские паралимпийцы завоевали еще два золота и одну бронзу

Спортсмены завоевали еще две золотые и одну бронзовую медали.

На Паралимпийских играх, которые проходят в Лондоне, украинские спортсмены завоевали еще две золотые награды.

Как сообщает «Чемпион», 200-метровку комплексным стилем выиграл Евгений Бородайко, который установил рекорд мира, проплыв дистанцию за 2 мин. 33,13 сек. Еще одно «золото» завоевал Дмитрий Залевский в плавании на 100 метров. В этом же заплыве его коллега Виктор Смирнов завоевал бронзовую награду.

