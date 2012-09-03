В Украине откажутся от фосфатов в моющих средствах

Министерство экономического развития и торговли предлагает постепенно уменьшать частицу содержания фосфатов в синтетических моющих средствахдо полного запрещения их использования в этих средствах с 2020 года.

Соответствующий проект закона «О государственной регуляции синтетических моющих средств и товаров бытовой химии» размещен на сайте министерства.

Согласно документа, массовая частица фосфатов в пересчете на Р2О5 с 1 января 2013 года должна составлять не больше 17%, с 1 января 2015 года – не больше 10%, с 1 января 2018 года – больше 5 %.

С 1 января 2020 года предлагается запретить производство, реализацию и размещение на рынке на таможенной территории Украины синтетические моющие средстве и товары бытовой химии с содержанием фосфатов.

Нарушение законодательства в сфере поведения с синтетическими моющими средствами и товарами бытовой химии, в соответствии с законопроектом, влечет за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность по закону.

Ответственность несут лица, виновные в: несоблюдении норм содержания фосфатов при производстве моющих средств; укрывательстве или предоставлении недостоверной информации относительно содержания фосфатов в синтетических моющих средствах и (или) товарах бытовой химии; несоблюдении или нарушении требований регламентов, санитарных норм и правил производства, использования, транспортировки, хранения, реализации синтетических моющих средств и (или) товаров бытовой химии; невыполнении законных требований должностных лиц, которые осуществляют государственный присмотр и контроль.