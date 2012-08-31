Минздрав сформировал запрос на 100% лекарств для онкобольных детей

Министерство здравоохранения Украины сформировало на 2013 год бюджетный запрос на 216 млн грн (это 100% потребности) для закупки лекарственных средств и изделий медназначения для лечения детей, больных онкогематологическими и онкологическими заболеваниями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, об этом сегодня на брифинге заявил Юрий Павленко.

По его словам, вопрос всестороннего и качественного медицинского обеспечения детей является одним из приоритетных в поручении Президента Украины Виктора Януковича относительно улучшения защиты прав и законных интересов детей.

Ю.Павленко подчеркнул, что глава государства поручил местной власти проверить состояние материально-технического оснащения детских учреждений здравоохранения и обеспечить их всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства, а Минздрав усовершенствовать порядок направления детей на лечение за границу и тому подобное.

«Президент также ставит задачу, кроме центра по трансплантации в больнице «Охмадет» в Киеве, создать еще три центра - во Львове, Донецке и Крыму. На эти цели необходимо 23 млн грн - это доступно для госбюджета», - отметил Ю.Павленко, заметив, что Президент подчеркнул необходимость создания национального реестра доноров.

Ю.Павленко также обратил внимание на проблемы оказания медицинской помощи детям, больным сложными и редкими формами заболеваний.

«На сегодня в Украине около трех тысяч детей болеют ювенильным ревматоидным артритом, но нет ни современного протокола лечения, ни достаточного количества лекарств. В бюджете 2012 года не было выделено ни одной копейки на лечение детей с этим заболеванием», - отметил Ю.Павленко.