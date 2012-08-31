Погода на 1 сентября

На завтра, 1 сентября, синоптики обещают повышение температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в западной части кое-где туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, в южной части местами 15-17°, днем 21-26°, в восточных областях 18-23°; в Закарпатье ночью 11-16°, днем 27-32°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 7-12°, днем 21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем 23-25°.

Сегодня, 31 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 20-24°, в районе Феодосии и Евпатории 18°, в Днепре возле Киева - 19°.