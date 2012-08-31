Янукович поручил улучшить законные интересы детей

Президент Украины Виктор Янукович дал ряд поручений правительству относительно улучшения защиты прав и законных интересов детей.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте главы государства.

Так, согласно поручению, премьер-министр Николай Азаров должен обеспечить проработку в установленном порядке вопроса о внесении изменений в формулу распределения объема межбюджетных трансфертов между государственным и местными бюджетами для определения для расчета объемов расходов на образование коэффициента относительно количества учеников, обучающихся в классах с инклюзивной учебой и специальных классах общеобразовательных школ, на уровне, предусмотренном для учеников специальных школ.

О результатах проведенной работы он должен доложить до 1 октября 2012 года.

Кроме того, премьер должен до 1 ноября 2012 года принять меры по содействию созданию и распространения теле- и радиопрограмм для детей и молодежи.

Руководитель правительства до 31 декабря 2012 года должен проработать и вопросы совершенствования порядка принудительного выполнения решений относительно определения места проживания малолетнего ребенка, решений о возвращении ребенка государству места постоянного его проживания, а также исполнительных действий при осуществлении исполнительного производства по взысканию алиментов.

Н.Азаров должен принять меры относительно обеспечения в полном объеме в 2013 и последующих годах детей-инвалидов, детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также другими сложными и редкими формами заболеваний, необходимыми лекарственными средствами, продуктами специального питания, протезными изделиями и средствами реабилитации; детей с особыми образовательными потребностями учебниками, в том числе изготовленными шрифтом Брайля.

Н.Азаров, руководитель АРК Крыма Анатолий Могилев, председатели областных, Киевской, Севастопольской городских государственных администраций до 10 сентября 2012 года должны обеспечить в рамках проведения при участии Президента Украины Всеукраинского совещания по вопросам защиты прав ребенка, подготовку и представление информационных материалов о деятельности центральных и местных органов исполнительной власти в 2011-2012 годах в сфере защиты прав детей, в частности выполнение этими органами актов и поручений Президента по указанным вопросам.

До 1 октября 2012 года принять в случае необходимости меры с целью развития на соответствующей территории сети социальных общежитий для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Министр финансов Юрий Колобов должен до этого же времени проработать вопрос об определении объема средств на обеспечение содержания одного ребенка-инвалида в детском доме-интернате системы социальной защиты на уровне объема средств на обеспечение содержания одного воспитанника общеобразовательной школы-интерната. А министр здравоохранения Раиса Богатырева - обеспечить изучение при участии Национальной академии медицинских наук Украины состояние предоставления медицинской помощи детям, больным ювенильным ревматоидным артритом, и по результатам изучения принять необходимые меры для решения вопросов организационного и финансового обеспечения с целью полного охватывания такой помощью всех детей, которые в ней нуждаются.

Также глава Минздрава должна принять меры по совершенствованию порядка направления детей на лечение за границу. Проработать вопрос относительно расширения перечня оснований, по которым возможно пребывание в учреждении здравоохранения с ребенком в возрасте старше шести лет матери или одного из законных представителей такого ребенка во время стационарного лечения ребенка, и, по результатам проработки, внести в установленном порядке соответствующие предложения.

Также эти и другие правительственные чиновники, в соответствии с поручением Президента, должны принять ряд мер по усилению контроля за соблюдением прав ребенка, осуществлению надлежащего социального патронажа несовершеннолетних, отбывших наказание в специальных воспитательных учреждениях, а также созданию надлежащих условий для детей, содержащихся в общеобразовательных школах и профессиональных училищах социальной реабилитации, центрах медико-социальной реабилитации детей; повышению эффективности работы по профилактике правонарушений среди детей, принятию мер по уменьшению повторной и рецидивной преступности и тому подобное.