Появился телефон, который следит за здоровьем своего владельца

Телефон, который следит за фигурой и здоровьем своего владельца, представила публике одна из японских фирм-производителей электроники.

Умная машина будет подсказывать хозяину, что делать, чтобы не набрать лишних килограммов, будет давать информацию о пульсе и даже сообщать, здоровое ли у вас на данный момент дыхание.

Мобильник оснащен различными дополнительными функциями, которые, например, считают шаги и вычисляют сожженые во время ходьбы калории. Для этого в базу данных телефона нужно всего лишь занести сведения о росте, весе, поле и возрасте.

Назвали новинку “Фитнес-фон”. Пока ее можно увидеть на выставке современных технологий в Токио. Производители говорят, что в продаже новая модель появится уже скоро.

ICTV