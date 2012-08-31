Янукович поручил усовершенствовать защиту прав детей

Президент Украины Виктор Янукович подписал поручение об улучшении защиты прав и законных интересов детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, документ, в частности, предусматривает внесение изменений в государственные и местные бюджеты с целью увеличения финансирования школ для детей с особыми потребностями.

В.Янукович также поручил принять меры для создания теле- и радиопрограмм для молодежи.

Согласно подписанному поручению, премьер-министр Украины и председатели областных государственных администраций должны представить Президенту информационные материалы о деятельности местных органов власти в сфере защиты прав детей.

В.Янукович также поручил повысить эффективность работы по профилактике правонарушений среди детей, предпринять меры для уменьшения повторной преступности.

Министр образования Дмитрий Табачник должен улучшить правовоспитательную работу с детьми, в частности, по вопросам защиты от проявлений дискриминации и насилия над детьми.

Генеральному прокурору Виктору Пшонке поручено проанализировать соблюдение требований законодательства в отношении учета мнения ребенка во время его усыновления.

Вскоре с участием В.Януковича должно состояться Всеукраинское совещание по вопросам защиты прав ребенка.