В России разрешат испытывать лекарства на детях

В России намерены разрешить испытание лекарств на детях - вчера в Росздравнадзоре была создана рабочая группа, которая должна разработать соответствующие поправки в закон "О лекарственных средствах". Тем самым чиновники хотят привести российское законодательство в соответствие с европейским, и большинство медиков поддерживают эту инициативу. Тем не менее защитники прав пациентов считают, что следует законодательно закрепить и ответственность медиков за результаты фармакологических экспериментов над детьми.

Вчера Росздравнадзор приступил к работе над поправками в закон "О лекарственных средствах", разрешающими клинические исследования лекарств на детях. По мнению руководителя отдела государственного контроля доклинических и клинических исследований лекарственных средств Росздравнадзора Сергея Филюнина, исследования с участием взрослых не могут дать объективных данных об эффективности препарата или же о его возможных побочных действиях на детский организм.

Разрешая испытания лекарств на детях, чиновники намерены привести российское законодательство в соответствие с европейским, где испытания лекарств на несовершеннолетних разрешены с этого года.

Согласно действующему закону, в России не допускаются клинические исследования лекарств на несовершеннолетних. Исключение составляют случаи, если испытываемое лекарство предназначается только для лечения детских болезней или когда в ходе клинических исследований хотят выяснить, какую дозировку лекарства, которым лечат взрослых, надо применять при лечении детей. В последнем случае, согласно законодательству, вначале "детскую" дозу лекарства тестируют на совершеннолетних, а только потом - на детях.

Обозреватель