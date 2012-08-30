В Украине введут единый демографический реестр

Автор законопроекта «О Едином демографическом реестре» народный депутат Василий Грицак считает, что данный документ может быть принят осенью 2012 года. Таким образом, в Украине может быть введен единый демографический реестр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Грицак заявил в четверг, 30 августа, во время круглого стола.

При разработке Единого демографического реестра, по словам В.Грицака, будут использоваться базы данных министерств и профильных ведомств: «Мы будем опираться на базы данных, которые есть на сегодняшний день в министерствах и ведомствах... Если заработает этот реестр, то налоговая служба будет иметь свой подреестр, и он будет у них работать. Он будет касаться налогоплательщиков...».

По мнению представителя Государственной миграционной службы Татьяны Никитиной, на сегодняшний день разные органы составляют базы данных, исходя из своих показателей, поэтому базы данных разных госорганов могут не совпадать.

Напомним, законопроект «О Едином демографический реестр» был зарегистрирован в Верховной Раде 18 мая 2012 года. Он предусматривает создание общегосударственной базы данных («Реестр - это информационно-коммуникационная система, предназначенная для хранения и обработки информации о лице»), а также содержит правовые и организационные аспекты выдачи документов, удостоверяющих личность, в том числе биометрических.