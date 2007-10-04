Американский промоутер намеренно заражал женщин ВИЧ

В США 22-летнему клубному промоутеру, который через незащищенный секс заражал женщин ВИЧ-инфекцией, грозит минимум 5-летний срок заключения.

22-летний Элидор Керсент сознательно заражал своих партнерш ВИЧ-инфекцией, будучи больным с рождения. Болезнь Керсента подтверждают некоторые из его коллег, пожелавшие остаться неизвестными. По их словам, ВИЧ передался Керсенту от матери.

На своей страничке сайта для общения MySpace Керсент позиционирует себя как известного в Саут-Бич промоутера, связанного с клубами Opium, Prive и Mansion. Однако представитель компании Opium Group Ванесса Менкес опровергает предположение, что Керсент является их служащим.

На своей страничке подозреваемый также разместил десятки фотографий, на которых он снялся со знаменитостями, посещавшими клубы, или в компании с полуобнаженными красотками.

Полиция уже нашла одну 20-летнюю девушку, которая призналась в том, что дважды имела половую связь с Керсентом, и при этом не знала о его болезни. В полиции опасаются, что жертв может быть значительно больше, и советуют тем женщинам, которые имели контакты с Керсентом, обследоваться у врача, после чего обратиться в полицию.

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