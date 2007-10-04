В 5 регионах Украины рождаемость превысила уровень смертности

В ІІІ квартале 2007 года в пяти регионах Украины уровень рождаемости впервые с начала 90-х годов превысил уровень смертности.

Как сообщили УНИАН пресс-службе Министерства юстиции Украины, в частности, по данным органов регистрации актов гражданского состояния Минюста, рождаемость составляла следующий процент по отношению к смертности: в Закарпатской области – 119%, в Ривненской области – 117%, в Волынской области – 110%, в г. Киеве – 108%, во Львовской области – 100,7 процента.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, такая положительная статистика наблюдается впервые с начала 90-х годов, когда в стране начался резкий спад рождаемости и сложилось отрицательное соотношение рождаемости к смертности.

Министр также отметил, что общее соотношение умерших и новорожденных в ІІІ квартале 2007 года демонстрирует довольно оптимистичные тенденции. Несмотря на то, что количество умерших все еще превышает количество новорожденных, соотношение этих показателей, которое составляет 1:1,3, сократилось до минимума по сравнению с аналогичными показателями предыдущих лет.

В целом, в течение июля, августа и сентября 2007 года в стране родилось 113 тысяч 638 младенцев, умерло – 155 тысяч 759 человек.

Наибольшее соотношение смертности к рождаемости в стране было зафиксировано в Черниговской и Сумской областях – около 220%. В остальных областях такое соотношение составляло от 102 до 178 процентов.