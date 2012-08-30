В Лондоне открылись Паралимпийские игры

В Лондоне королева Великобритании Елизавета II объявила открытыми Паралимпийские игры, на которых будут соревноваться атлеты с ограниченными физическими возможностями.

Торжественную церемонию открыл всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг, сообщает радио «Свобода».

Праздничное шоу носило название "Просвещение" - оно было нацелено на то, чтобы помочь людям преодолеть предрассудки, связанные с отношением к инвалидам.

Церемония началась с красочного фейерверка, имитирующего Большой взрыв, о котором писал С.Хокинг.

Сам С.Хокинг страдает амиотрофическим склерозом, который привел его к полному параличу. Тем не менее, ученый продолжает работать, общаясь с окружающими посредством специального компьютера.

В церемонии приняли участие свыше трех тысяч исполнителей, многие из которых – инвалиды.

Паралимпийские игры в Лондоне продлятся до 9 сентября. В них будут участвовать свыше 4 тысяч спортсменов из 166 стран. Пройдут соревнования в 20 видах спорта.

Источник: http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20120830/17/17.html?id=24692313