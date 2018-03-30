Зоны добра и зла в вашем доме

Почему в одних помещениях вы чувствуете себя уютно и никуда не хотите идти оттуда, "я бы здесь жил", - думаете вы, в других же наоборот - что-то жмет и гнетет, и вы пытаетесь как можно быстрее уйти из такого дома, а затем еще долго чувствуете себя уставшим и слабым?

В любом помещении царит своя неповторимая энергетика, причем позитивные и негативные зоны в своем жилье создает сам человек. Так, любимый диван, на котором вы привыкли отдыхать и расслабляться, становится для вас "островком" благополучия. А вот угол на кухне, где время от времени случаются ссоры с мужем, и слышится ваше постоянное ворчанье на детей, раковина, всегда полная немытой посуды, миска в ванной, куда неделями складывается грязное белье, полочка в прихожей с горой нечищеного обуви - все эти зоны образуют вокруг себя зоны зла. Как вы относитесь к своему помещению, так оно относится к вам.

Обнаружить "хорошие" и "плохие" зоны несложно. Там, где энергетика позитивная, разлитая вода высыхает медленнее, долго не вянут срезанные цветы, всегда ровно и высоко горит пламя свечи.

В местах накопления негативной энергетики серебряная монета, брошенная на пол, звенит глухо или почти не звенит, там быстрее скисает молоко, а сливочное масло тает на глазах.

Сделайте все, чтоб не подпитывать негативной энергетикой свое жилье. Никогда не приносите домой свое плохое настроение, потому что прилегающие предметы мгновенно вбирают все это, особенно зеркала. Недаром после смерти человека их завешивают. Зеркала обязательно следует мыть раз в неделю.

Вторым "накопителем зла" после зеркала является подушка. Женщины, не плачьте по ночам, иначе она потом каждую ночь будет "делиться" с вами плохой энергетикой!

На верхней одежде и обуви вы также приносите негативную информацию с улицы. Придя домой, помойте обувь, а пальто, плащи, куртки вешайте в деревянный шкаф. Дерево не только удерживает негатив, но и подпитывает вещи позитивной энергетикой.

Никогда не накапливайте и не храните длительное время на антресолях, в кладовках, шкафах старые вещи: ваша жизнь стала другой, а они тянут в прошлое. В доме должны "жить" только те предметы, которые вы любите, тогда геопатогенных зон будет меньше.

Энергетику дома можно менять. Например, вредное действие прекрасно нейтрализует янтарь, золотой перстенек в шкатулке или серебряный подсвечник.

Домашние растения также имеют влияние на энергоструктуру помещения. Герань, японский клен, традесканция, мох имеют лечебный эффект. Если листья традесканции пожелтели - в доме появился источник негатива. Лучше всего собирает энергетическую грязь герань, она делает воздух в комнате свежим и ароматным. Фикус помогает укрепить семью и способствует зачатию.

Однако есть опасные растения. Так, модная в настоящее время лиана монстера буквально "выпивает" человеческую энергию, преимущественно ночью.

Кроме растений, прекрасно корректирует энергетику обычная вода. В сомнительные зоны поставьте на ночь стакан с водой, а утром вынесите ее за порог и выплесните так, чтобы вода упала на землю тонким слоем, тогда она быстрее будет испаряться.

А впрочем, если в вашем доме царят мир и любовь, и мысли чистых помыслов, никакие злые силы там не выживут.