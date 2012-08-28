Для кого пенсионный возраст не будут пересматривать

Правительство не будет пересматривать пенсионный возраст для отдельных категорий граждан, работающих в тяжелых условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник во время встречи с работниками Хлебокомбината №11 в Киеве в рамках предвыборного визита заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«У нас выбор простой: мы замораживаем пенсии (в случае введения пенсионных льгот для отдельных категорий граждан — УНИАН). А сегодня я же понимаю, что такое 1400 грн средней пенсии. Это очень мало. А у нас в стране 3,7 млн пенсионеров, у которых пенсия ниже 1000 грн. И основная бедность там», - отметил он, отвечая на вопрос, возможно ли пересмотреть пенсионный возраст для женщин, работающих в тяжелых условиях.

Также, по его словам, предприятия могут самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест с целью определения льгот для пенсионного обеспечения работников. Однако в таком случае такие предприятия будут нести дополнительную нагрузку, выплачивая пенсии до законодательно определенного пенсионного возраста работника.

«Я подумаю, что можно сделать... С другой стороны, товаропроизводитель тоже может это делать совместно с профсоюзным комитетом. Но если товаропроизводитель это сделает, это дополнительная нагрузка для него, потому что он будет доплачивать пенсионеру пенсию до определенного времени», - сказал С.Тигипко.

Справка УНИАН. 1 октября 2011 года в Украине вступил в действие Закон "О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", принятый парламентом 8 июля 2011 года.

Данным законом установлен единый для мужчин и женщин возраст выхода на пенсию – в 60 лет. До этого женщины имели право выходить на пенсию по достижении 55-летнего возраста.

