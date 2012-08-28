В Украине запретят рекламу популярных лекарств

В Украине вводятся ограничения на рекламу безрецептурных препаратов. Таблетки 326 лекарств будут запрещены к рекламе Минздрав опубликовал список из 326 лекарств — в него, в частности, вошли популярные АЦЦ, "Корвалол", "Парацетамол" и "Солпадеин". Среди компаний, которые в ближайшее время ощутят на себе эти ограничения, такие крупные производители, как "Фармак", "Здоровье" и GlaxoSmithKline. Ограничения на рекламу лекарств, продаваемых без рецепта, вводятся впервые.

Сейчас запрещено рекламировать лишь рецептурные медпрепараты. Но народные депутаты и Кабмин неоднократно пытались ввести полный запрет на рекламу лекарств. Законом N7007 первоначально также предлагалось запретить рекламу всех видов лекарств. Однако при подготовке ко второму чтению было решено определить список препаратов, реклама которых запрещена. В список Минздрава вошли препараты, соответствующие определенным критериям. Это лекарства, вызывающие привыкание, содержащие наркотические и психотропные вещества, предназначенные для лечения детей в возрасте до 12 лет, а также для приема во время беременности и лактации. Кроме того, в перечень попали препараты для лечения туберкулеза, венерических заболеваний, чрезвычайно опасных инфекционных заболеваний, ВИЧ/СПИДа, рака, хронической бессонницы, сахарного диабета, ожирения, эректильной дисфункции. Из 326 лекарств, запрещенных к рекламе, более 100 произведено в Украине, пишет Коммерсантъ-Украина.

Глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева (Партия регионов) говорит, что список еще будет дополняться. По ее словам, в него, в частности, войдут такие популярные лекарства, как "Эссенциале", "Но-Шпа" (производитель Sanofi-Aventis)и "Мезим" (производитель Berlin-Сhemie).

"Их продажи достигают миллиардов гривен, а потребление никак не контролируется. В то же время внести их в список рецептурных мы не можем — страна огромная, и не у каждого жителя, особенно в деревнях, есть возможность идти к врачу с любым недомоганием",— отмечает госпожа Бахтеева.

Фармацевтические компании, входящие в "Европейскую бизнес ассоциацию", ранее подвергли законопроект критике. Они отмечали, что считают нецелесообразным запрещать рекламу лекарств, которые содержат наркотические и психотропные вещества в очень малом количестве, не несущем угрозы здоровью пациента. Реклама лекарственных средств безрецептурной группы разрешена в большинстве стран ЕС и во всех странах СНГ.

Тем не менее закон в нынешней редакции не окажет значительного влияния на рекламный рынок, уверен директор агентства Starcom (среди его клиентов — GSK) Энвер Кикава. По его словам, доля медицинских брендов в телевизионной рекламе сейчас близка к 20%. "Но доля запрещенных препаратов невелика",— говорит господин Кикава. Кроме того, у производителей остаются варианты продвижения брендов и без прямой рекламы — к примеру, путем размещения информации в аптеках.

