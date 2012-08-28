Более 5 тыс многодетных матерей стали "героинями"
10:02, 28 августа 2012Страна
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Присвоил Президент
Президент Украины Виктор Янукович по случаю 21-й годовщины Независимости Украины присвоил почетное звание «Мать-героиня» более пяти тысячам многодетных матерей.
Как сообщает пресс-служба главы государства, высокую награду женщины получили за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития.
С начала 2012 года это почетное звание получили более 25 тысяч многодетных матерей.
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