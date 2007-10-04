На Черниговщине осужден врач-взяточник

Как передает корреспондент УНИАН, участковый терапевт Городянской ЦРЛ (Черниговская обл.) осужден за выдачу фиктивных рецептов до 2 лет лишения свободы (с отсрочкой выполнения приговора). Он выдал рецепты на «Теофедрин» и «Колдакт». Препараты подлежат учету в заведениях здравоохранения. За свою услугу врач получил по сто гривен.

Врач подал кассационную жалобу в Апелляционный суд Черниговской области в которой отметил, что решение суда несправедливо, потому что сумма взятки незначительна, а его действия не составляют общественной опасности. Постановление Городянского райсуда оставлено без изменений. Мужчина сможет работать по специальности, но без права выдавать рецепты и больничные.