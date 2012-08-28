Возобновлено электроснабжение 183 населенных пунктов
08:52, 28 августа 2012Страна
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Были обесточены вследствие ненастья
Возобновлено электроснабжение 183 населенных пунктов, обесточенных в результате ненастья.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, в ночь против 27 августа вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, были обесточены 183 населенных пункта в четырех областях. В частности, в Ривненской области без электроснабжения остались 98 н. п., в Волынской - 33, Тернопольской - 29, Львовской – 23.
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