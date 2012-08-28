Возобновлено электроснабжение 183 населенных пунктов, обесточенных в результате ненастья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, в ночь против 27 августа вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, были обесточены 183 населенных пункта в четырех областях. В частности, в Ривненской области без электроснабжения остались 98 н. п., в Волынской - 33, Тернопольской - 29, Львовской – 23.