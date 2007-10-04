Медики: Водопроводную воду нельзя назвать питьевой

Сегодня больше чем половина украинцев живут без качественной питьевой воды. К такому выводу пришли специалисты Института экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя.

"Как медики, мы считаем, что это не совсем питьевая вода, скорее она напоминает воду хозяйственно-технического использования, - рассказывает заместитель директора Института экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя Анатолий Подрушняк. - К тому же организм нуждается не в такой жидкости. К сожалению, государство обеспечивает лишь минимальный перечень показателей качества, поскольку те нормативы, которые утверждены, недостаточны для ее достижения".

Впрочем, возможность сделать питьевую воду качественной полностью реальна. По мнению специалистов, теоретически это возможно, однако практически - очень дорого. Поэтому, учитывая качество нашей воды, цены на нее должны быть низкие, уверены медики.

Если же вы все-таки употребляете водопроводную питьевую воду, обращайте внимание на ее состав, ведь превышение количества элементов может негативно повлиять на состояние здоровья. Так, жесткость воды обусловливается наличием в ней кальция и магния, которые важны для человека. В частности, от кальция зависит правильное формирование костной ткани, а также свертывание крови.

Магний, в свою очередь, полезный для нервной системы, а также способствует снижению холестерина в крови. Впрочем, невзирая на то, что из питьевой воды кальций усваивается плохо, всего на 10-30 процентов избыток этого элемента не желателен для организма и приводит к сердечно-сосудистой патологии. Соединения магния дают воде горького вкуса и при больших концентрациях имеют токсичное действие на здоровье.

"Кипячение воды позволяет избавиться от кишечной палочки, - объясняет директор Украинского научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз (НИЦПНЭ ТЕСТ) Валентин Безрукий. - Однако, чтобы уничтожить некоторые виды патогенных организмов, следует кипятить воду несколько десятков минут. Дистиллированную воду пить нельзя, при этом вымываются необходимые вещества. Хлорирование, которое сейчас используется для обеззараживания жидкости, является наилучшим способом. Например, обработка ультрафиолетом не защитит воду от прохождения через всю сеть труб. При озонировании же образуется формальдегид, который опасный для организма".

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