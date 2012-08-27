В Ровненском онкодиспансере откроется кабинет брахитерапии
Лечение рака станет доступней
29 августа в 12:00 в Ровенском областном онкологическом диспансере состоится пресс-брифинг по случаю торжественного открытия отделения брахитерапии и подведения итогов первого года работы Центра лучевой терапии Ровенского областного онкологического диспансера, который начал принимать первых пациентов в августе 2011 года.
Лечение опухолевых заболеваний станет доступным для ровенчан в единственном в Западной Украине комплексно оборудованном отделении брахитерапии.
Оборудование для Центра лучевой терапии (линейный ускоритель и специализированный компьютерный томограф), а также аппарат для брахитерапии приобретено за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний», который направлен на развитие онкологической службы Украины.
Участники пресс-брифинга:
∙ Николай Хобзей, директор Департамента реформ и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Украины;
∙ Василий Берташ, глава Ровенской областной государственной администрации;
∙ Григорий Максимьяк, главный врач Ровенского областного онкологического диспансера;
∙ Анатолий Заболотный, директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-брифинге и презентации возможностей первого в Украине комплексно оборудованного кабинета для проведения брахитерапии.
Место и время события:
Дата: 29.08.2012 г.
Начало в 12:00.
Адрес: Ровенский областной онкологический диспансер, ул. А. Олеся, 12.
Из Киева будет организован трансфер. Больше информации – в приглашении во вложении.
* Брахитерапия является «золотым стандартом» лечения опухолевых заболеваний органов репродуктивной системы у женщин и мужчин, дна полости рта, пищевода.