В Ровненском онкодиспансере откроется кабинет брахитерапии

29 августа в 12:00 в Ровенском областном онкологическом диспансере состоится пресс-брифинг по случаю торжественного открытия отделения брахитерапии и подведения итогов первого года работы Центра лучевой терапии Ровенского областного онкологического диспансера, который начал принимать первых пациентов в августе 2011 года.

Лечение опухолевых заболеваний станет доступным для ровенчан в единственном в Западной Украине комплексно оборудованном отделении брахитерапии.

Оборудование для Центра лучевой терапии (линейный ускоритель и специализированный компьютерный томограф), а также аппарат для брахитерапии приобретено за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний», который направлен на развитие онкологической службы Украины.

Участники пресс-брифинга:

∙ Николай Хобзей, директор Департамента реформ и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Украины;

∙ Василий Берташ, глава Ровенской областной государственной администрации;

∙ Григорий Максимьяк, главный врач Ровенского областного онкологического диспансера;

∙ Анатолий Заболотный, директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-брифинге и презентации возможностей первого в Украине комплексно оборудованного кабинета для проведения брахитерапии.

Место и время события:

Дата: 29.08.2012 г.

Начало в 12:00.

Адрес: Ровенский областной онкологический диспансер, ул. А. Олеся, 12.

Из Киева будет организован трансфер. Больше информации – в приглашении во вложении.



* Брахитерапия является «золотым стандартом» лечения опухолевых заболеваний органов репродуктивной системы у женщин и мужчин, дна полости рта, пищевода.