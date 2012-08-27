В Украине обесточено более 180 населенных пунктов

По уточненным данным, в Украине из-за ненастья обесточено более 180 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач было обесточено 183 населенных пунктов в четырех областях.

В частности, по состоянию на 9.00 в Ривненской области обесточено 98 населенных пунктов, в Волынской - 33, Тернопольской - 29, Львовской – 23.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

По данным пресс-службы Территориального управления МЧС в Ривненской области, в регионе без электроэнергии полностью остались 98 н.п. но 8 частично. В Ривненском, Костопольском и Сарненском районах повалены десятки деревьев и повреждены линии электропередач. В местах, где бушевало ненастье, работает более 40 спасателей.

Как сообщал УНИАН, ранее МЧС предоставил информацию об обесточивании в Ривненской области 45 населенных пунктов.