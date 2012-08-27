Азаров в Луганске открыл новый блок в онкодиспансере

Премьер-министр Украины Николай Азаров открыл в Луганском областном клиническом онкологическом диспансере современный операционно-реанимационный блок с экспресс-лабораторией.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«В Луганске должен быть один из лучших онкологических диспансеров, чтобы луганчанам не приходилось никуда ездить. Я спросил у директора диспансера, и он мне сказал, что луганский центр имеет условия лучше, чем Национальный институт рака в Киеве», - сказал Н.Азаров.

Премьер-министр ознакомился с работой операционного блока и реанимационной палаты, оборудованных самой современной медицинской техникой для диагностики и лечения, соответствующих всем международным стандартам.

Н.Азаров вручил сотрудникам Луганского областного клинического онкологического диспансера сертификат на высокочастотный операционный нож производства Германии стоимостью 300 тыс. грн.

Также премьер-министр в ходе рабочей поездки открыл в Луганске два детских дома семейного типа, в каждом из которых будут воспитываться по 10 детей.

Он вручил родителям ключи от двух комфортабельных домов площадью по 360 квадратных метров, а также ключи от автомобилей. Кроме того, Н.Азаров подарил новоселам бытовую технику.

Также представитель Луганской областной администрации сообщил премьер-министру, что уже выделено семь новых участков под строительство домов семейного типа, которое начнется в этом году, и в 2014 году эти дома примут новоселов.