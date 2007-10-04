Мэр Киева инициирует перепрофилирование учреждений здравоохранения

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ инициирует установление моратория на приватизацию и перепрофилирование учреждений здравоохранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на информацию заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ.

По ее словам, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА совместно с профильными постоянными комиссиями Киевсовета подготовить проект решения об объявлении моратория на приватизацию и перепрофилирование учреждений здравоохранения.

Этот проект будет вынесен на рассмотрение ближайшего пленарного заседания Киевсовета.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что в 2002-2007 гг. в Киеве было приватизировано 7 нежилых зданий и сооружений, которые принадлежали медицинским учреждениям.