Экологи начали кампанию по запрету фосфида цинка в Украине

Общественные экологические организации «Печенеги», Киевский эколого-культурный центр, Украинское общество охраны птиц, Ассоциация зоозащитных организаций Украины и «Живая планета» начали Всеукраинскую кампанию по запрету фосфида цинка в Украине.

Как говорится в переданном агентству УНИАН обращении директора Киевского эколого-культурного центра, заслуженного природоохранника Украины Владимира Борейко, по данным экологов, около 100 видов птиц и зверей страдают из-за массового применения на полях Украины страны фосфида цинка, который используется в виде протравленного зерна против грызунов.

По словам В.Борейко, более 30 видов животных из-за применения фосфида цинка уже попали в Красную книгу. «Именно фосфид цинка виноват в том, что в Красной книге оказался еще недавно такой обычный в Украине суслик, хомяк, а также дрофа, степной орел, степной лунь, степной журавль», - подчеркнул В.Борейко.

Эколог отметил, что многие животные гибнут, поедая отравленных грызунов и птиц. Яд также отравляет подземные воды, что в дальнейшем приводит к различным заболеваниям людей.

Фосфид цинка строго запрещен в странах Евросоюза, в России и Беларуси, однако непонятно, почему в Украине он имеет государственную регистрацию Минприроды и под видом пестицидов «Роденфос», «Стрелец», «Щурин» и «Фосфит» широко реализуется украинскими химическими предприятиями, подчеркнул В.Борейко.

Экологи обратились с письмом к министру экологии и природных ресурсов Эдуарду Ставицкому с требованием запретить фосфид цинка.

В.Борейко сообщил, что если это обращение не подействует, в сентябре экологи будут пикетировать Кабинет министров Украины.