Украину ждет резкое ухудшение погоды

27-29 августа в Украине ожидается резкое ухудшение погоды.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью 27 августа в западной части, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, 28-29 августа в Украине пройдут сильные и очень сильные дожди с грозами, местами град и шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах центральных, южных областей и Крыма град и шквалы 25-30 м/с.

Начиная с западных областей температура значительно снизится: ночью до 9-15°, днем до 14-19°, в южной и восточной части ночью до 15-20°, днем до 21-26°.

На реках западных областей вероятно изменение гидрологического режима, формирование дождевых паводков в пределах русла рек.

На каскаде Днепровских водохранилищ ожидается высота волн 15-25 дм, на Каховском водохранилище до 30 дм; на акватории Черного и Азовского морей - 20-40 дм.

Информация будет уточняться прогнозами и штормовыми предупреждениями в зависимости от развития синоптической ситуации.