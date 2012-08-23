В каком году было больше всего счастливых украинцев

Украинцы за все годы независимости лучше всего жили в 2001-2002 годах, а “счастливых” граждан нашей страны было больше всего в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто и заведующая отделом исследования уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований НАНУ Людмила Черенько.

“На своих карманах украинцы ощутили улучшение в 2001-2002 годах. Это действительно был такой рывок. Причем экономисты его не ожидали... Тем не менее, это произошло в 2000 году. И состоялся классический сценарий – через 1-2 года экономический рост отражается на уровне жизни граждан и его показателях. В 2002 году началось снижение уровня абсолютной бедности. Потом потихоньку шло в чем-то улучшение, в чем-то ухудшение до 2008 года”, - отметила Л.Черенько, отвечая на вопрос, когда украинцы жилы лучше за период независимости государства.

Она отметила особенность кризиса 2008 года, который заключался в том, что он сразу ударил по уровню жизнь населения. “В этот раз не было периода... здесь все произошло мгновенно. Осенью 2008-го - финансовый кризис, который затем перерастает в экономический и уже летом 2009 года мы наблюдаем снижение показателей уровня жизни населения”, - констатировала специалист.

Согласно представленному на пресс-конференции графику уровня жизни населения за годы независимости, украинцев, которым не хватает денег даже на еду, в этом году – около 16%, тогда как в 2008 году таких было 10%. Этот график показывает почти стабильный уровень с 2009 года. В соответствии с ним, людей, которым не хватало денег даже на еду, больше всего было в 1998 году – где-то 52%, а в 1994 году – 28%.

“К кризису 2008 года по уровню оплаты труда, если ее сравнить с началом 90-х, мы дотянули лишь до уровня 93-го года. 94-й год – это вообще была яма. Если сопоставить реальные доходы граждан, то в 2008-м мы вышли лишь на уровень 93-го, а затем опять пошли вниз. Мы не успеваем выйти из одного кризиса, как здесь же нас окунают в другой”, - отметила Л.Черенько.

По словам В.Паниотто, социологи провели исследование относительно уровня “счастья” населения с учетом, в том числе, уровня доходов. “Уровень был наивысшим в первой половине 2008 года. И, несмотря на кризис, уровень счастливых людей в стране – 62-63% - продолжал расти. И рос до 2010 года, потому что были еще какие-то факторы, которые повлияли, например, результаты президентских выборов... Но в 2011 году началось снижение количества счастливых людей”, - сказал он.

2012 год, по мнению В.Паниотто, можно сравнить по уровню счастья с 2006 годом.