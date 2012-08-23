Украина ужесточит контроль на границе с Россией из-за АЧС

Украина намерена ужесточить контроль на границе с Российской Федерацией в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) на юге России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава Госветфитослужбы Украины Владимир Горжеев.

По его словам, в первую очередь правила будут ужесточены на ввоз продуктов животного происхождения.

«Продукты питания, которые не поддавались термической обработке и не в заводской упаковке, будут запрещены для ввоза в Украину и будут изъяты», - отметил В. Горжеев.

По словам В.Горжеева, в связи с этим правительство собирается внести изменения в таможенное законодательство по поводу декларирования ввозимых на территорию Украины мясных продуктов.

Одновременно Госветфитослужба планирует привлечь инвесторов для оборудования двух ПЦР-лабораторий (лаборатории полимеразной цепной реакции, выполняющие анализы на уровне ДНК - УНИАН) в восточной Украине.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в с. Камышеватка Запорожской области в личном хозяйстве был выявлен падеж свиней. В результате исследования установлено, что животные погибли от вируса АЧС. Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области.

В регионе установлен карантин, который продлится 40 дней. В этот период будет осуществляться постоянный мониторинг ситуации не только в 10-километровой, но и в 150-километровой зоне наблюдения.

В начале августа в Краснодарском крае России объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

Позже вспышки африканской чумы свиней были зарегистрированы в Ростовской области России.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.

