Сироп от кашля можно будет купить только по рецепту

Популярные обезболивающие препараты и лекарства от кашля будут продавать по рецепту.

Как пишет ТСН, в Министерстве здравоохранения думают, как ограничить доступ к препаратам, которые содержат кодеин.

В малых дозах кодеин является обезболивающим, еще лучше он предотвращает приступы сухого кашля. Но это вещество имеет опиатный эффект - из него изготовливают самый дешевый наркотик.

На сленге его называют "крокодилом", потому что он отгрызает руки и ноги в буквальном смысле. Тело начинает гнить с конечностей. В конце концов ноги или ампутируют, или мышцы просто отпадают от живого тела. Зависимость от кодеина формируется на протяжении полугода. Из-за доступности и дешевизны на него подсаживаются именно подростки.

Чиновники говорят: или рецепт, или одна пачка в одни руки могут ограничить доступ к кодеиносодержащим препаратам. Украинцы с головной болью или кашлем не горят желанием стоять в очередях по рецепту. Говорят, что ничего, кроме траты времени, поход в поликлинику не несет. Через месяц чиновники окончательно решат, по рецепту или дозированно продавать препараты, содержащие кодеин. Доступ к этим медикаментам уже строго ограничила Россия. Но опыт соседней страны показывает, что аптеки, которые сориентированы на наркоманов, рецептурные препараты продают из-под полы. Украинские чиновники говорят, что на наркоманов у нас ориентируются мелкие аптечные киоски. Их труднее всего проконтролировать, поэтому их просто будут закрывать.