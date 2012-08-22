На руководителя столичной фармкомпании завели дело

Прокуратурой Голосеевского района столицы возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «АВС Логистик Парк», который на протяжении мая-июля не выплатил более 227 тыс. грн заработной платы 103 работникам общества.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Прокуратуры города Киева, дело возбуждено по ч. 2 ст. 175 Уголовного кодекса Украины – безосновательная невыплата заработной платы.

По данным прокуратуры, зарплата не выплачивалась, а должностное лицо фармацевтической дистрибьюторской компании имеющиеся денежные средства расходовало на оплату услуг телефонной связи, оплату арендных платежей, приобретение товаров и пр.

В целом в текущем году прокуратурой района уже возбуждено 6 таких уголовных дел за невыплату 310 работникам более чем 1,6 млн грн заработной платы, из которых 5 направлено в суд.