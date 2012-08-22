29,95% акций Борщаговского химфармзавода продадут в сентябре

Главное управление коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации планирует в конце сентября выставить на аукционную продажу 29,95% акций ПАО «НПЦ Борщаговский химико-фармацевтический завод», принадлежащих территориальной громаде Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Стартовая цена предлагаемого к продаже пакета составит 278 млн 331 тыс. грн.

Для участия в аукционе желающие должны уплатить гарантийный взнос в размере 10% от стартовой цены. Дополнительно уплачивается биржевой сбор (до 5% от цены продажи). Покупатель должен полностью рассчитаться за приобретенный пакет акций в течение 60 дней с даты продажи.

«Мы приглашаем принять участие в торгах всех, кто хочет и способен внести необходимую сумму. Поэтому сознательно не ограничиваем круг участников дополнительными условиями. Наше единственное требование – самая высокая цена за этот актив», - заявил заместитель председателя КГГА Александр Пузанов.

Он выразил надежду, что пакет акций фармацевтического предприятия привлечет много инвесторов, и не только отечественных.

Справка УНИАН. ЗАО “Научно-производственный центр “Борщаговский химико-фармацевтический завод” занимается производством и реализацией свыше 100 наименований лекарственных препаратов: препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, центральной нервной системы, витаминов, анальгетиков, сорбентов и других лекарств. За год предприятие производит около 200 млн упаковок таблеток, 4 млн упаковок сиропов, 15 млн упаковок антибиотиков в капсулах, 14 млн флаконов стерильных антибиотиков. Продукция завода экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.