В Украину возвращается 40-градусная жара

В ближайшее время в ряде регионов Украины ожидается увеличение температуры до 40°.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров и.о. министра чрезвычайных ситуаций Виталий Бут.

«В последней декаде августа прогнозируется повторное увеличение температуры воздуха, которая в южных, восточных и центральных областях может достичь 40°», - сказал В.Бут.

В связи с этим он отметил, что в Украине снова может быть объявлен пятый уровень пожарной опасности в ряде областей.

По словам В.Бута, с сегодняшнего дня температура в Украине будет повышаться, дожди прогнозируются лишь на западе и в центре.

В эти выходные дни на всей территории Украины будет жаркая погода, сказал В.Бут.