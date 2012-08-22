Многодетным отцам будут платить пенсию за особые заслуги?

Правительство предлагает предусмотреть право на пенсию за особые заслуги перед Украиной отцу, если он один воспитывает пять и больше детей до шестилетнего возраста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующий законопроект «О внесении изменения в пункт 8 статьи 1 Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» Кабинет министров одобрил 20 августа.

“Действующим законодательством предусмотрено право на пенсии за особые заслуги перед Украиной лишь матерям, которые родили пятерых и больше детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Такие женщины в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» имеют право на назначение досрочной пенсии. Теперь предлагается, что отцу также может назначаться досрочная пенсия”, - говорится в сообщении.

Принятие данного закона Верховной Радой будет способствовать установлению социальной справедливости относительно права на пенсию для многодетных родителей, отмечают в правительстве.