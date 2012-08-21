Отменят ли в Украине тайну усыновления?

К Уполномоченному по правам человека Валерии Лутковской обратились активисты общественных организаций по поводу защиты тайны усыновления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена, представители общественности обеспокоены недавним заявлением Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко о необходимости отмены тайны усыновления путем внесения изменений в Семейный и Уголовный кодексы Украины.

Активисты уже также обратились к Президенту Украины с просьбой воздержаться от внесения соответствующих изменений в законодательство.

«К сожалению, инициаторы этих изменений при их подготовке не учли позицию усыновителей родителей и не изучили жизни семей, в которых усыновлены дети, поэтому сделали поспешные выводы. Тайну усыновления отменять нельзя, поскольку такая информация нанесет детям значительного вред, ведь, по мнению психологов, может быть адекватно воспринята не раньше достижения ребенком 21-летнего возраста», – заявил представитель инициативной группы активистов Геннадий Нейланд.

Активисты обратились к В.Лутковской, поскольку в соответствии с Конституцией, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека является единственной институцией, которая осуществляет парламентский контроль за соблюдением и защитой прав и свобод человека, а тайна усыновления защищает, в первую очередь, интересы детей, отметили в пресс-службе.

«Юрий Павленко не учел, что раскрытие тайны усыновления может привести к негативному отношению к детям со стороны их сверстников, особенно в подростковом возрасте, а это будет иметь негативное влияние на детскую психику и взаимоотношения с обществом. Такая информация станет поводом для конфликтов детей с родителями-усыновителями, а также может спровоцировать неадекватное поведение, в частности и побег из родительского дома», - отмечает Г.Нейланд. По его словам, доводы Ю.Павленко о невозможности ведения специализированными службами надлежащего контроля за усыновленными детьми не соответствует действительности, поскольку такие службы поддерживают тесную связь с семьями, где воспитываются усыновленные дети, и осуществляют постоянный контроль за условиями их проживания и воспитания.

В.Лутковская на встрече с активистами заверила присутствующих, что сделает все, сто зависит от нее, чтобы права маленьких граждан Украины были защищены максимально эффективно. Она отметила, что принятие таких серьезных изменений требует всестороннего изучения и взвешенности, ведь речь идет о правах детей, тем более детей, которые уже перенесли значительную психологическую травму, когда остались без родительской опеки.

В.Лутковская поручила представителю Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Аксане Филипишиной изучить ситуацию с точки зрения соблюдения прав детей.