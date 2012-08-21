Аэропорт “Борисполь” возобновил работу в нормальном режиме
Задержан психически неуравновешенный
Международный аэропорт “Борисполь” возобновил работу в нормальном режиме после проверки сообщения о заминировании аэропорта.
Как сообщили УНИАН в аэропорту, сообщение о заминировании оказалось ложным, информация не подтвердилась.
Во время проверки сообщения были эвакуированы пассажиры из терминалов B и F. Нештатная ситуация продолжалась около 30 минут.
Напомним, в милиции заявили о задержании подозреваемого в ложном сообщении о минировании аэропорта "Борисполь".
"Этот человек - психически неуравновешенный. Он звонил дважды с промежутком в несколько минут с одной и той же фразой, что аэропорт заминирован", - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Киевской области.
По информации пресс-службы, с терминала "F" было эвакуировано около 3 тыс. чел, из терминалов "C" и "В" - около 2 тыс. вместе.
"Оперативно-технические службы ничего не обнаружили", - отметил собеседник агентства.
В пресс-службе также отметили, что звонивший - киевлянин и звонки осуществлял из Киева.
По их словам, звонивший - 1983 года рождения, находится на психиатрическом учете. "Есть решение суда о его принудительном лечении", - уточнили в милиции.