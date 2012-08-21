Международный аэропорт “Борисполь” возобновил работу в нормальном режиме после проверки сообщения о заминировании аэропорта.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, сообщение о заминировании оказалось ложным, информация не подтвердилась.

Во время проверки сообщения были эвакуированы пассажиры из терминалов B и F. Нештатная ситуация продолжалась около 30 минут.

Напомним, в милиции заявили о задержании подозреваемого в ложном сообщении о минировании аэропорта "Борисполь".

"Этот человек - психически неуравновешенный. Он звонил дважды с промежутком в несколько минут с одной и той же фразой, что аэропорт заминирован", - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Киевской области.

По информации пресс-службы, с терминала "F" было эвакуировано около 3 тыс. чел, из терминалов "C" и "В" - около 2 тыс. вместе.

"Оперативно-технические службы ничего не обнаружили", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе также отметили, что звонивший - киевлянин и звонки осуществлял из Киева.

По их словам, звонивший - 1983 года рождения, находится на психиатрическом учете. "Есть решение суда о его принудительном лечении", - уточнили в милиции.