Фонд Ахметова помогает деткам с тяжелыми заболеваниями сердца

Донецкие кардиохирурги Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака при финансовой поддержке благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» реализуют программу лечения патологий сердца эндоваскулярным методом. Суть метода в том, что пациенту через сосуды вводят специальные высокотехнологичные приборы (окклюдеры) либо баллоны, с помощью которых проводится коррекция различных дефектов сердца, пластика его клапанов. Такие операции менее травматичны, чем полостные, и позволяют сократить реабилитацию пациента до нескольких дней.

«Эту программу мы запустили еще три года назад, - рассказывает заведующий отделением детской кардиохирургии ИНВХ им. В.К. Гусака Игорь Мокрик. – Финансовую помощь на расходные материалы и лекарства нам оказывает фонд Ахметова. Ведь стоимость операций эндоваскулярным методом может колебаться от 2,5 тыс. грн до 8 тыс. долларов, в зависимости от сложности порока».

Кроме того, в рамках благотворительной программы «Адресная помощь» фонд Рината Ахметова приобретает необходимые дорогостоящие лекарства для детей, которые экстренно нуждаются в медицинской помощи.

«Фонд оказывает необходимую помощь отделению детской кардиохирургии в приобретении необходимых медикаментов и расходных материалов, - рассказывает руководитель проектов и программ Фонда Виктория Мыколаюк – Кроме того, Фонд приобрел аппарат искусственного кровообращения (АИК), который выполняет функции сердца во время операций. Это позволило проводить самые сложные коррекции сердечных патологий у детей, в том числе и у новорожденных»».

Напомним, что только в 2012 году 110 детей были прооперированы при финансовой поддержке фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».