В Чернигове состоялся самый массовый парад детских колясок

В Чернигове установлен новый рекорд Украины по количеству участников парада детских колясок.

Как передает корреспондент УНИАН, рекорд "Самый массовый парад детских колясок" зарегистрировали сегодня эксперты Национального реестра рекордов.

По словам эксперта Ланы Ветровой, предыдущий рекорд в Украине был установлен в Севастополе, где на парад детских колясок прибыли 63 экипажа.

"В Чернигове в параде принимают участие 83 коляски. Я могу засвидетельствовать, что рекорд Севастополя побит. И Чернигов - новый рекордсмен по массовости участников парада детских колясок", - сказала она.

Эксперт вручила организаторам праздника соответствующий сертификат.

Организатор парада Любовь Колонтай отметила, что жюри оценивает творческий подход и оригинальность оформления колясок. Участники парада отмечаются в 11 номинациях.

Традиционно организаторами праздника выступили Центр осознанного родительства "Азбука для родителей" и Агентство стратегических коммуникаций "Прайм медиа" при поддержке городской власти.