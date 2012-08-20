Стало известно, какой будет погода в День Независимости

В День Независимости, 24 августа, на преобладающей части территории Украины будет хорошая погода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

По его словам, на этой неделе погода в Украине будет определяться влиянием атмосферных фронтов, которые перемещаются с запада.

В частности, на западных и северных территориях Украины 25-26 августа ожидаются осадки, а 27 августа они достигнут восточных регионов.

24 августа в Украине ожидается хорошая погода, отметил Н.Кульбида.

По его словам, в этот день небольшие дожди пройдут лишь в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму, в остальных регионах будет без осадков.

Температура воздуха на большей части территории Украины будет составлять 20-25°, а на юге и востоке – 25-30°.

В Киеве, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе будет преимущественно сухо, небольшие дожди ожидаются лишь 23 и 26 августа. Температура воздуха составит 20-25°, в отдельные дни – до 28-29°.