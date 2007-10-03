В Китае обсуждают проблемы людей с умственными недостатками

Сегодня председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО приняла участие в Глобальном политическом саммите по вопросам благосостояния людей с умственными недостатками, который открылся в городе Шанхай (Китай).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, мероприятие проходит в рамках Всемирных летних игр Специальной Олимпиады – 2007.

Среди участников и почетных гостей Саммита – Президент Исландии Олаф ГРИММСОН, Президент Филиппин Глория МАКАПАГАЛ-АРРОЙО, председатель Наблюдательного совета Специальной Олимпиады Тимоти ШРАЙВЕР, председатель Федерации инвалидов Китая Дэн ПУФАН, жена Президента Польши Мария КАЧИНСКАЯ, губернатор штата Калифорния (США) Арнольд ШВАРЦЕНЕГЕР, экс-Президент Швейцарии Адольф ОГИ, представители правительства КНР, делегации стран – участниц Олимпиады. От Украины в Саммите также приняли участие президент Специальной Олимпиады Украины Сергей КОМИСАРЕНКО и представители Фонда «Украина 3000».

Участники саммита обсудят проблемы отношения общества к людям с умственными недостатками. Также будут представлены новые данные и исследования, которые подтверждают изменение отношения и статуса людей с умственными недостатками в мире.

Саммит будет проходить сегодня в течение дня. В конце мероприятия предусматривается принятие заявления, в котором участники мероприятия призовут мировое сообщество улучшить отношение к людям с умственными недостатками.

Е.ЮЩЕНКО и представители фонда «Украина 3000» находятся в Китае, чтобы поддержать Национальную сборную Специальной Олимпиады Украины на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады – 2007, которые проходят 2-11 октября в Шанхае. Во время поездки запланирован ряд мероприятий с участием Е.ЮЩЕНКО, в частности – открытие кафедры украинского языка в Шанхайском университете.